الدبيبة يعلق على إقرار «النواب» الأميركي قانون دعم الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 09:10 صباحا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، على إقرار مجلس النواب الأميركي، قانون «دعم الاستقرار في ليبيا».

وأوضح الدبيبة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أكد الكونجرس الأميركي دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره قانون الاستقرار الذي يمكن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا».

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وأقر النواب الأميركي، الثلاثاء، القانون وتعديلاته المقدم من لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، بعدما صوت 385 عضوًا بـ«نعم» مقابل 35 صوتًا بلا، وامتناع 12 عضوًا آخرين عن التصويت، وفق ما نشره المجلس عبر حسابه على «تويتر» مساء الثلاثاء. ولكي يصبح القانون نافذًا يتعين أن يصدق عليه الرئيس الأميركي بعد موافقة مجلس الشيوخ في واشنطن.

وفي يوليو 2020، أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، 13 تعديلًا على مشروع القانون الذي يحمل اسم «دعم الاستقرار في ليبيا»، وركزت التعديلات على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية، فيما يخص فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

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