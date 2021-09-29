أبو جناح يبحث مع وزير الداخلية الاستعدادات لتأمين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 01:21 صباحا
وزير الداخلية خالد مازن استقبل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبو جناح

استقبل وزير الداخلية خالد مازن، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبو جناح، بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود سعيد، وفق بيان لوزارة الداخلية على «فيسبوك».

واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس آخر المستجدات الأمنية داخل البلاد و«استعدادات وزارة الداخلية لتأمين وحماية الاستحقاقات الانتخابية القادمة والجهود الأمنية التي تقوم بها الوزارة من خلال كافة مكوناتها على مستوى البلاد في حفظ وتقديم الخدمات للمواطنين».

كما تطرق اللقاء إلى «مناقشة الصعوبات التي تواجه الوزارة ومنتسبيها، ووضع الحلول لها؛ لإنجاح سير العمل الأمني على كافة أنحاء ليبيا».

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وخلال لقائه سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هوريندال، في وقت سابق اليوم، قال مازن إن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية لتأمين الانتخابات المقبلة، وجرى عرضها على رئاسة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، مشيرًا إلى أنه «رغم التحديات الأمنية إلا أن الوزارة تسعى لإنجاح الانتخابات باعتبارها الحل الحقيقي لليبيين في الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي».

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