وزير الداخلية يبحث مع وفد بريطاني التعاون في 6 مجالات أمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 09:26 مساء
اجتماع وزير الداخلية مع السفيرة البريطانية والوفد المرافق لها، الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللواء خالد مازن، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هوريندال والوفد المرافق لها، التعاون في ستة مجالات أمنية.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذه المجالات تتعلق «بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والمخدرات وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى مناقشة موضوع التدريب وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين».

وأكد اللواء خالد مازن، خلال اللقاء، عمق العلاقات بين ليبيا والمملكة المتحدة، وذلك من خلال الاتفاقات الموقعة بين البلدين في عدة مجالات أمنية، وبالأخص التعاون بين جهاز المباحث الجنائية ووكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا.

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وأوضح مازن أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية لتأمين الانتخابات المقبلة، وجرى عرضها على رئاسة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، مشيرًا إلى أنه «رغم التحديات الأمنية إلا أن الوزارة تسعى لإنجاح الانتخابات باعتبارها الحل الحقيقي لليبيين في الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي».

وأشاد الوزير بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في تأمين الطريق الساحلي من أبو قرين إلى بن جواد، ومتابعتهم عديد المواضيع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وحضر اللقاء من الجانب البريطاني إلى جانب السفيرة كارولين هوريندال، كل من مستشار الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفريق طيار سامي سامسون، والملحق العسكري بسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، والعقيد مارك بافن.

كما حضر اللقاء من الجانب الليبي، مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري، ومدير إدارة التخطيط الأمني العميد جمال صفر، ومدير مكتب الوزير العميد نورالدين أبوجريدة، والناطق باسم وزارة الداخلية العقيد عبدالمنعم العربي.

اجتماع وزير الداخلية مع السفيرة البريطانية والوفد المرافق لها، الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
اجتماع وزير الداخلية مع السفيرة البريطانية والوفد المرافق لها، الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
اجتماع وزير الداخلية مع السفيرة البريطانية والوفد المرافق لها، الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
اجتماع وزير الداخلية مع السفيرة البريطانية والوفد المرافق لها، الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
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