«مكافحة الأمراض»: تراجع الإصابات وزيادة وفيات «كورونا» الأسبوع الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 07:35 مساء
المركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية: فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تراجع عدد الإصابات وزيادة في الوفيات بفيروس «كورونا»، خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق.

وقال المركز، في نشرته للموقف الوبائي الأسبوعي خلال الفترة من 20 سبتمبر إلى 26 سبتمبر لمرض «كورونا»، إن عدد العينات المفحوصة ارتفع إلى 32.831 ألف عينة مقارنة بالأسبوع الوبائي السابع والثلاثين 32.038 ألف عينة.

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وأشار إلى انخفاض عدد الحالات المؤكدة إلى 5864 حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية 18%، مقارنة بالأسبوع الوبائي السابع والثلاثين البالغة 6812 حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية 21%.

ولفت المركز إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 100 حالة وفاة وبمعدل وفاة 1.7%، مقارنة بالأسبوع السابع والثلاثين المسجل 76 حالة وفاة وبمعدل وفاة 1%. وأوضح أن عدد الإصابات ارتفاع في مدن بنغازي، الخمس، سرت، الزنتان، امساعد، الزهراء، درنة، تاورغاء، السبيعة، شحات، القيقب، صرمان، زوارة، غريان.

ورغم ذلك، زاد عدد المطعمين ضد فيروس «كورونا»، بالجرعة الأولى إلى 1.372 مليون مطعم، وعدد المطعمين بالجرعة الثانية 194.529 ألف مطعم، مقارنة بالأسبوع الوبائي السابع والثلاثين، حيث كان عدد المطعمين بالجرعة الأولى 1.305 مليون مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية 159.259 ألف مطعم. وتراجع عدد حالات الشفاء إلى 8002 حالة الأسبوع الماضي، مقارنة بـ8860 الأسبوع السابق.

الموقف الوبائي الأسبوعي خلال الفترة من 20 سبتمبر إلى 26 سبتمبر لمرض «كورونا».
الموقف الوبائي الأسبوعي خلال الفترة من 20 سبتمبر إلى 26 سبتمبر لمرض «كورونا».
الموقف الوبائي الأسبوعي خلال الفترة من 20 سبتمبر إلى 26 سبتمبر لمرض «كورونا».
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