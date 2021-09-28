قبيل احتضانها لقاء «13+13».. المغرب تؤكد دعم الجهود الدولية في إطار اتفاق الأطراف الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 06:49 مساء
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن الرباط على أتم الاستعداد لتقديم يد العون إلى ليبيا التي تستعد لإجراء الانتخابات وذلك قبيل احتضان بلاده لقاء بين لجنتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وقال بوريطة، في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر تقنية التحاضر المرئي مساء الإثنين، إن المغرب تواصل جهودها للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراع الليبي، مبرزًا وقوفها الدائم إلى «جانب المؤسسات الليبية الشرعية»، ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة في إطار ما تم الاتفاق عليه بين مختلف الأطراف الليبية، وفق ما نقل موقع وزارة الخارجية المغربية.

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ويرى بوريطة في هذا الصدد، أن «حل الأزمة في ليبيا لن يأتي إلا من الليبيين أنفسهم، بمنأى عن التدخلات والأجندات الخارجية»، مضيفًا أن الحوار الليبي هو أنجع وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والمصالحة الوطنية والتنمية.

وأضاف ممثل الدبلوماسية المغربية أن «المغرب تؤمن بالأهمية القصوى لتنظيم الانتخابات في ليبيا كخطوة حاسمة في درب تحقيق السلام»، مؤكدًا أن المملكة على أتم استعداد لتقديم يدن العون بالتنسيق مع جميع المؤسسات الليبية.

وتأتي كلمة بوريطة قبيل أيام من الترتيب لعقد لقاء بين لجنتي 13+13 من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف البحث في مساعي التوصل إلى قوانين للانتخابات والقاعدة الدستورية، في ظل الخلاف بشأنهما رغم اقتراب موعد الاستحقاقات في 24 ديسمبر.

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