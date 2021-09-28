«مكافحة الأمراض» يسجل 686 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 وفيات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 06:10 مساء
عناصر من فرق الرصد والتقصي لمجابهة «كورونا» في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 686 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و1092 حالة شفاء و8 حالات وفاة.

وأعلن المركز في بيان بشأن الوضع الوبائي المحلي لفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين، أن مختبراته تسلمت 4139 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية  3753 حالة، بينما تأكدت إصابة 686 حالة منها 180 حالة حرجة، وبلغت نسبة الحالات موجبة  16.5%.

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وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا إلى 338 ألفًا و576 حالة، تعافى منها 257 ألفًا و213 حالة، فيما يبقى 76 ألفًا و728 حالة نشطة حتى الآن، وسجلت 4625 حالة وفاة.

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