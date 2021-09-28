موريتانيا تدعم جهود إنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 02:20 مساء
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الموريتاني يلقي كلمة بلاده في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، 27 سبتمبر 2021. (الأمم المتحدة)

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في موريتانيا، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، دعم بلاده «الجهود الدولية الرامية إلى إنجاح المرحلة الانتقالية وإلى ضمان وحدة وسيادة أراضي ليبيا».

جاء ذلك خلال إلقاء الوزير الموريتاني كلمة بلاده في المناقشة العامة للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الإثنين، حيث أوضح موقف موريتانيا من عدة ملفات عربية بينها ليبيا، وفق ما نقل عنه موقع الأمم المتحدة.

وشدد على «وقوف بلاده الدائم إلى جانب القضايا العادلة في كل مكان من العالم، وفي جميع الحافل الدولية».

 - موريتانيا تأمل بأن تتم الانتخابات الليبية «في ظروف جيدة»

وشارك ولد الشيخ أحمد، مساء الجمعة بنيويورك، في الاجتماع رفيع المستوى حول «آخر التطورات السياسية في ليبيا»، على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد خلال كلمته اهتمام بلاده بـ«كل ما يحدث في ليبيا، وبشكل خاص وقف إطلاق النار»، موضحا أن موريتانيا «تأمل بأن تتم الانتخابات (الليبية) في ظروف جيدة».

وقال رئيس الدبلوماسية الموريتانية إن بلاده «مستعدة لأن تكون جزءًا من الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في ليبيا»، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الموريتانية، السبت.

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