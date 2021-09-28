الزناتي يبحث التعاون الصحي مع البنك الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 01:55 مساء
من اجتماع الزناتي مع ممثلة مجموعة البنك الدولي لدى ليبيا، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

بحث وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، اليوم الثلاثاء، آلية التعاون الصحي مع ممثلة مجموعة البنك الدولي لدى ليبيا هنريت فون.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع المسؤولة الدولية والوفد المرافق لها، حيث تطرق اللقاء إلى «ملفات عدة أبرزها التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية»، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

- وزير المالية يطلب من البنك الدولي دعم برامج الإصلاح الاقتصادي
-الدبيبة يناقش خطة عمل مقترحة من البنك الدولي لتطبيقها في ليبيا

وتناول اللقاء كذلك «وضع استراتيجية الموارد البشرية بقطاع الصحة، والتمويل الصحي، ووضع استراتيجية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وملف التطعيمات».

وزار فريق من البنك الدولي ليبيا في أغسطس الماضي، حيث عقد مع عديد المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، اجتماعات ركزت على «خطة العمل المقترحة من البنك للتطبيق في ليبيا، وتقييم التعاون بين المؤسسات الليبية والبنك».

جانب من الحضور.
جانب من الحضور.
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