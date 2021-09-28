الرسوم 100 دينار.. «التربية والتعليم» تعلن بدء الاكتتاب العام لمرحلة رياض الأطفال

مدير إدارة رياض الأطفال، حميدة أبو غرارة سعيد، (وزارة التربية والتعليم)

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدء الاكتتاب للعام التربوي (2022/2021)، لمرحلة رياضة الأطفال من غدٍ الأربعاء.

وقالت مدير إدارة رياض الأطفال بالوزارة، حميدة أبوغرارة سعيد، في تصريح نقلته الوزارة، إن الاكتتاب للعام التربوي (2022/2021)، سيبدأ اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، مضيفة أن وزير التربية والتعليم، اعتمد رسوم التسجيل بـ100 دينار.

وأوضحت أن الإدارة ستعمم على مديري مكاتب رياض الأطفال بمراقبات التربية والتعليم، تعميمًا يتضمن شروط القبول وإجراءات التسجيل.

- انطلاق امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 - 2021

والأحد، بدأ 145046 طالبًا وطالبة، امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي (2020 - 2021)، في كامل التراب الليبي.

وقال مدير المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد مسعود، إن 145046 طالبًا وطالبة تقدموا اليوم لإجراء الامتحانات، منهم 75 ألفًا و18 من الذكور، و70 ألفًا و28 من الإناث، يدرسون في 3941 مؤسسة تعليمية تتبع 113 مراقبة تعليمية.