بالصور.. «مكافحة الأمراض» يحيي اليوم العالمي للبيئة الصحية

جانب من يوم علمي لإحياء اليوم العالمي للبيئة الصحية، 27 سبتمبر 2021, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أحيا المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الإثنين، اليوم العالمي للبيئة الصحية، وذلك من خلال تنظيم قسم الإصحاح البيئي التابع لإدارة برامج الحماية وتعزيز الصحة بالمركز، يوما علميا بمقر المركز.

وافتتح الاجتماع رئيس قسم الإصحاح البيئي الدكتور طارق البشير الجديدي، في العاشرة صباحا، وفق بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم.

وبدأ اليوم العلمي بمحاضرة بعنوان «المخلفات الطبية لجائحة كورونا وأثرها على البيئية» قدمها الدكتور الطاهر الثابت.

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وبعدها ناقش الحاضرون بعض المواضيع البيئية المهمة، والتي لها تأثير كبير على صحة الإنسان وتضمنت أربعة محاور تشمل «الآثار السلبية للتغير المناخي وطرق مواجهته، والحرائق وطرق منع حدوثها، وتلوث البحر بمخلفات الصرف الصحي، والتلوث البلاستيكي والحد من انتشاره»، كما تضمن اليوم العلمي عدة أوراق علمية حول الإصحاح البيئي.

فيما أكدت مديرة إدارة برامج الحماية وتعزيز الصحة، الدكتورة أمينة الحميدي، أهمية إجراء مثل هذه النشاطات التي تعرض العديد من المشاكل البيئية التي تؤثر على صحة الإنسان.

وفي الختام أطلقت بعض التوصيات المهمة، التي يجب أخذها في الاعتبار، للحفاظ على بيئة خالية من الأمراض.

جانب من يوم علمي لإحياء اليوم العالمي للبيئة الصحية، 27 سبتمبر 2021, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

جانب من يوم علمي لإحياء اليوم العالمي للبيئة الصحية، 27 سبتمبر 2021, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

جانب من يوم علمي لإحياء اليوم العالمي للبيئة الصحية، 27 سبتمبر 2021, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)