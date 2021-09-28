إيقاف رئيس شركة النظافة بسرت عن العمل

أحد الشوارع الرئيسية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

قررت النيابة العامة وجهاز الرقابة الإدارية إيقاف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت بشير الأحرش عن العمل، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

وقالت المصادر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن وكيل النيابة العامة بسرت وجهاز الرقابة الإدارية التابع لمجلس النواب قرر إيقاف الأحرش لأسباب تتعلق بـ«تزوير مستندات، واختلاس أموال ورواتب موظفين، وشكاوى موظفي الشركة ضده». في حين كلفت الرقابة الإدارية مديرها التنفيدي جمعة بن هندي بخلافة الأحرش في رئاسة مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة في سرت.

وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة من البلاغ الخاص بالواقعة والمرقم بـ «143 / 2021»، ويفيد بقيام بشير الأحرش بـ«بتزوير توقيعات الموظفين التابعين للشركة العامة لخدمات النظافة بسرت والتوقيع بدلا عنهم في مستندات تسلم مواد متعلقة بالشركة ولم تورد إليها بموجب فواتير تسلم من المحلات التجارية».

ووفق البيان، فإن النيابة استمعت إلى أقوال الشاكين وهم صالح سرير علي وبشير الزروق سالم، ومصطفى رمضان بن غري وهم موظفون بالشركة، كما استمعت إلى الشهود، موضحا أن المتهم لم يحضر إلى النيابة العامة.