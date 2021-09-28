وزارة الاقتصاد والتجارة تبحث خطة لتفعيل المناطق الحرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 01:20 صباحا
اجتماع لوزارة الاقتصاد والتجارة يبحث خطة لتفعيل المناطق الحرة (صفحة الوزارة على فيسبوك)

ناقشت وزارة الاقتصاد والتجارة، الإثنين، آليات لتفعيل المناطق الحرة وتوظيفها لتوطين الصناعات وتحقيق التنمية المكانية، وتحفيز قطاعات الصناعة والزراعة، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة نوري محمد ضمَ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وإدارة المنطقة الحرة المريسة بنغازي، ونائب عميد بلدية الكفرة، وذلك لبحث خطة تفعيل المناطق الحرة لدعم الاقتصاد الوطني.

إنشاء المنطقة الحرة الكفرة
وناقش الاجتماع خطة وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة لتفعيل المناطق الحرة، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل المجلس البلدي الكفرة في إنشاء المنطقة الحرة الكفرة، وتنشيط تجارة العبور بهدف تحفيز قطاعات الصناعة والزراعة بالمنطقة.

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تجارة العبور
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة أن إنشاء وتفعيل المناطق الحرة بكافة ربوع البلاد يسهم في تنشيط تجارة العبور وتحفيز قطاعات الصناعة والزراعة، وتحسين مستوى الخدمات بالمدن والمناطق الواقعة ضمن نطاقها، ورفع معدل الناتج المحلي للصادرات غير النفطية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية، من خلال تفعيل المناطق الحرة، تهدف إلى تحسين بيئة التجارة وخلق فرص استثمارية حقيقية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والنهوض بالصناعة المحلية.

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