الغاوي يدعو الشركات التونسية للمشاركة في خطة «عودة الحياة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 11:59 مساء
وزير الإسكان والتعمير يستقبل السفير التونسي لدى ليبيا (صفحة الوزارة على فيسبوك)

دعا وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي، الشركات التونسية للمشاركة في خطة «عودة الحياة». جاء ذلك خلال استقباله اليوم الإثنين السفير التونسي لدى ليبيا لسعد العجيلي.

وأكد الوزير، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، أن «علاقة الدولتين لا تتأثر بأي متغيرات وهي ثابتة ومتجذرة بين الشعبين»، مشيرًا إلى إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية خطة الحكومة لإعادة الإعمار والبناء تحت عنوان خطة «عودة الحياة» ودعوة الشركات التونسية للمشاركة في هذه الخطة.

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وقدم السفير دعوة لغرفة التجارة والصناعة صفاقس لمشاركة ليبيا كضيف شرف في المعرض المتوسطي للبناء في دورته السادسة عشرة، حيث تتضمن فعاليات المعرض «يوم ليبيا» تحت شعار «مشاريع الشراكة التونسية - الليبية وإعادة إعمار ليبيا».

وناقش اللقاء «المشاريع التي يمكن العمل عليها معًا، ودعم جهود إعادة الإعمار، ومناقشة المشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها من قبل الشركات التونسية، وآليات تفعيلها وإعادة عجلة العمل بالمشاريع المتوقفة».

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