النائب العام: أوامر بالقبض على عشرات المتورطين في «المقابر الجماعية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 10:26 مساء
فرق هيئة البحث عن المفقودين خلال انتشال جثث في ترهونة، 27 سبتمبر 2021، (صفحة الهيئة على فيسبوك)

أعلن النائب العام الصديق الصور، اليوم الإثنين، صدور أوامر بالقبض على عشرات «المتورطين في المقابر الجماعية».

وأضاف النائب العام، في مداخلة هاتفية مع قناة «ليبيا الأحرار»، أن «التحقيقات لا تزال جارية في ملف المقابر الجماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالخصوص».

- العثور على 5 جثث مجهولة الهوية في ترهونة
- اكتشاف مقبرتين جديدتين بالمشروع الزراعي والمكب العام في ترهونة

وتابع: «التحقيقات جارية بشكل دائم ويومي، ومكتب النائب العام يتابع مع هيئة المفقودين وإدارة الطب الشرعي والتحاليل»، كما أن هناك «أوامر قبض صدرت بحق عشرات المتهمين في هذه الجرائم، وتم ضبط عدد من الأشخاص الثانويين ممن ليسوا أطرافًا رئيسية، لافتًا إلى أن مكتب النائب العام «يتابع ويضغط على الجهات الأمنية للقبض على كل المتهمين».

وفي وقت سابق الإثنين، عثرت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين على خمس جثث مجهولة الهوية في مدينة ترهونة.

جاء ذلك بعد عمليات استكشاف موقعيْن في منطقة المشروع الزراعي، «5 كيلو»، حيث انتُشلت جثة من الموقع الأول، وأربع جثث من الثاني، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأعلنت الهيئة استمرار التحري في باقي البلاغات الواردة إليها. وأمس الأحد، أعلنت الهيئة اكتشاف فرقها هذين الموقعين، بالإضافة إلى مقبرة أخرى بمكب مدينة ترهونة العام.

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