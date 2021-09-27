اعترافات «أبو سمرة المصري» المتهم في قضية غرق 11 مصريا بسواحل ليبيا

المتهم في قضية غرق 11 مصريا بسواحل ليبيا «أبو سمرة المصري». (لقطة مثبتة من فيديو الاعترافات: وزارة الداخلية)

نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، اعترافات المتهم في قضية غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين المعروف بـ«مركب قرية تلبانة»، وهو المدعو «م.م.ا»، المشهور باسم أبو سمرة، وهو مصري الجنسية.

وقال المتهم إنه من مواليد مدينة المنصورة المصرية، العام 1988م، وأنه متهم في قضية غرق 11 شخصًا مصريي الجنسية على متن مركب هجرة غير شرعية، مشيرًا إلى تعرفه على اثنين ليبييْن أخبراه بقدرتهم على تسفير المصريين إلى إيطاليا بهجرة غير شرعية.

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51 مصريا حاول أبو سمرة إرسالهم إلى إيطاليا بشكل غير شرعي

وأضاف أنه جلب 51 شخصًا مصريًّا لتسفيرهم عبر البحر في رحلات هجرة غير شرعية، فيما تحدث ذوو الضحايا أنهم كانوا 70 شخصًا على متن المركب.

وأشار إلى أن المحركات تعطلت ولم يتمكن المسؤولون عن المركب من تشغيله ثم غرق المركب، واقترب منهم خفر سواحل الزاوية، «ثم سمعت أن هناك 11 مفقودين بينهم شخص توفى، والبعض الآخر في المستشفيات»، مضيفًا: «هذا قضاء وقدر ولا أتحمله، وأتمنى أن تسامحوني».

وفي 2 سبتمبر الجاري أعلنت وزارة الداخلية القبض عليه من قبل مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية التابع لجهاز المباحث الجنائية.