دي مايو: الانتخابات في ليبيا ليست «يوتوبيا»

وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو. (أرشيفية: الإنترنت)

رأى وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، أن الانتخابات في ليبيا «ليست يوتوبيا»، مشددًا على أن إجراء هذا الاستحقاق في موعده المقرر نهاية العام الحالي «ليس عملًا مستحيلًا»، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقال دي مايو، أمس الأحد، في مقابلة مع القناة الثالثة العامة (Rai3) ردًّا على سؤال حول إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا: «البعض يقول إنها يوتوبيا، لكن تخيُّل حكومة وحدة وطنية قبل عام كان من الممكن أن يكون أيضًا يوتوبيا، إلا أنها موجودة الآن»، في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

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وتحدث دي مايو، في تصريحاته التي نقلتها «آكي»، عن جهات لم يسمها، تحاول عرقلة الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، وقال: «لكن إذا أراد الشعب (الليبي) الانتخابات، فيجب منحها لهم، وأيضًا من خلال البدء في إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة، التي قاتلت بعضها البعض في ليبيا في السنوات الأخيرة».