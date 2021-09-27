«الداخلية»: منح الجرعة الأولى من لقاح «سينوفارم» لأعضاء ومنتسبي الأمن العام والتمركزات

جانب من تقديم لقاح سينوفارم لمنتسبي وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 27 سبتمبر 2021. (الوزارة)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إعطاء الجرعة الأولى من لقاح «سينوفارم» المضاد لفيروس «كورونا المستجد» لأعضاء ومنتسبي جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.

وقالت الوزارة إن التطعيم يأتي ضمن خطة تلقيح أعضاء وزارة الداخلية بالكامل، واستكمالًا لعمل الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لجائحة «كورونا».

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وشارك في حملة التلقيح رئيس الغرفة العميد يوسف بلبان، وعدد من أعضائها، ورئيس الغرفة الفرعية المقدم خالد الصغير، والفريق الطبي التابع للمباحث الجنائية برئاسة النقيب أحمد الرابطي، وأعضاء من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

جانب من تقديم لقاح سينوفارم لمنتسبي وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 27 سبتمبر 2021. (الوزارة)

جانب من تقديم لقاح سينوفارم لمنتسبي وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 27 سبتمبر 2021. (الوزارة)

جانب من تقديم لقاح سينوفارم لمنتسبي وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 27 سبتمبر 2021. (الوزارة)

جانب من تقديم لقاح سينوفارم لمنتسبي وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 27 سبتمبر 2021. (الوزارة)

جانب من تقديم لقاح سينوفارم لمنتسبي وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 27 سبتمبر 2021. (الوزارة)