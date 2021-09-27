الدبيبة يناقش «إعادة بناء المؤسسة العسكرية» مع وفد من وزارة الدفاع البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 04:07 مساء
الدبيبة خلال لقائه مع وفد من وزارة الدفاع البريطانية، 27 سبتمبر 2021. (الحكومة)

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة مع وفد من وزارة الدفاع البريطانية «إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية»، اليوم الإثنين.

وقال بيان صادر عن الحكومة إن اللقاء شارك فيه أيضًا رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد وعدد من المستشارين بوزارة الدفاع الليبية، موضحًا أن الوفد البريطاني ضم مستشار وزارة الدفاع لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جن مارتن سميتون، بحضور سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا.

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وتطرق اللقاء إلى إمكانية مساعدة لندن لليبيا في «إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية، وتوحيد الجيش». كما تناول دعم جهود لجنة «5+5» وملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

واتفق الطرفان على عقد لقاء نهاية الشهر الجاري لمناقشة مختلف التفاصيل حول هذا الدعم، وفق البيان.

الدبيبة خلال لقائه مع وفد من وزارة الدفاع البريطانية، 27 سبتمبر 2021. (الحكومة)
الدبيبة خلال لقائه مع وفد من وزارة الدفاع البريطانية، 27 سبتمبر 2021. (الحكومة)
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