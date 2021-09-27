«مكافحة الأمراض»: 910 إصابات جديدة بـ«كورونا» و11 حالة وفاة

جانب من حملة التطعيم ضد «كورونا» في أجدابيا، 24 أبريل 2021. (اللجنة الاستشارية الطبية أجدابيا)

سجلت ليبيا 910 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 1226 مصابًا، في حين تُوفي 11 آخرون، وفق الإحصائية المنشورة على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 17.2% من إجمالي 5268 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4358 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 337 ألفًا و890 حالة، منها 77 ألفًا و152 نشطة، و256 ألفًا و121 متعافيًا، و4617 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.