«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 10:21 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الصيد البحري أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر، على أن يقترب من مترين على ساحل طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول صباح الغد إلى جنوبية شرقية على ساحل الخمس، ومتغيرة الاتجاه على ساحل مصراتة وسرت، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 27 و25 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، تتحول صباح الغد إلى متغيرة الاتجاه على ساحل رأس لانوف، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر، ويصل إلى 1.75 متر على ساحل طبرق.
- البحر قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق، ويكون هادئ إلى خفيف الموج على باقي الساحل.
- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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