انطلاق حملة المسح الوبائي في بنغازي غدا الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 09:19 صباحا
اجتماع لبحث إطلاق حملة المسح الوبائي في بنغازي، 26 سبتمبر 2021، (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة انطلاق حملة المسح الوبائي في مدينة بنغازي وضواحيها غدا الثلاثاء.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة المختصة بالمسح في مقر غرفة الطوارئ بديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، أمس الأحد، لمناقشة التجهيزات النهائية لبدء الحملة، والتي تهدف إلى معرفة مدى انتشار فيروس «كورونا» المستجد في المدينة وضواحيها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وستنفذ الخطة الموضوعة للإحصاء والمسح العشوائي من خلال الاستعانة بفرق مدربة في التقصي الوبائي، لإجراء المسح المطلوب، بعد توفير المشغلات والمستلزمات اللازمة من قبل مركز بحوث التقنيات الحيوية، على أن تستمر على مدى أسبوع، ثم تتوسع إلى باقي المدن بالمنطقة الشرقية.

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