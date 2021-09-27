ضبط 14 متهما بالاعتداء على أراضي الدولة في قصر خيار

متهمون بالاعتداء على أراضي الدولة في منطقة قصر الأخيار، 26 سبتمبر 2021، (الداخلية)

ضبطت دوريات إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية 14 شخصا مطلوبا لمكتب النائب العام، بتهمة الاعتداء على الأراضي المملوكة للدولة وتزوير الأوراق وبيعها.

جاء ذلك خلال إطلاق المرحلة الثانية من إزالة المباني غير القانونية في شواطئ وغابات منطقة قصر خيار، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المتهمين، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وأمس، بدأت المرحلة الثانية لإزالة وهدم المباني العشوائية بمنطقة قصر خيار، الواقعة على مسافة مئة متر من الشواطئ البحرية، وكذلك إزالة وهدم المباني غير القانونية بالغابات المملوكة للدولة بالمنطقة.

وشهدت هذه الحملة إزالة وهدم 16 مبنى مخالفا وغير قانوني على أراضي الدولة.