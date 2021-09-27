وزارة الاقتصاد وشركة البريقة تبحثان توحيد آلية توزيع الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 12:49 صباحا
وزير الاقتصاد والتجارة يبحث سير عملية توزيع الوقود مع لجنة الإدارة بشركة البريقة. (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعًا مع لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، الأحد، بمقر الشركة لبحث آلية توزيع الوقود على شركات التوزيع وسبل تنفيذها، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

ناقش الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورؤساء شركات توزيع الوقود، المشاكل التي تواجه شركة البريقة وشركات التوزيع في سير عمليات توريد وتوزيع الوقود على المحطات وكيفية معالجتها.

- البريقة: التغلب على مشكلة نقص إمدادات الوقود.. وبدء انحسار الازدحام
- شركة البريقة تدعو المواطنين في طرابلس إلى الإبلاغ عن أي محطة وقود تغلق أبوابها
- شركة البريقة: الوقود متوفر وعمليات تزويد المحطات تجري بشكل اعتيادي

وطالب الوزير شركة البريقة وشركات التوزيع على العمل وفق آلية موحدة تسهم في تنظيم عمليات التوريد والتوزيع على محطات الوقود وتضمن انسياب مادة الوقود بشكل منظم والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لحلحلة المشاكل القانونية والمالية التي تواجهها في أداء عملها.
 

وزير الاقتصاد والتجارة يبحث سير عملية توزيع الوقود مع لجنة الإدارة بشركة البريقة. (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة يبحث سير عملية توزيع الوقود مع لجنة الإدارة بشركة البريقة. (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)
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