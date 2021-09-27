مؤسسة النفط تبحث آليات نقل وتخزين المواد المتفجرة المستخدمة في حفر الآبار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 12:26 صباحا
جانب من اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط مع هيئة السلامة الوطنية وبعض الشركات الخدمية لمناقشة عمليات نقل وتخزين المواد المتفجرة (مؤسسة النفط)

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، آليات نقل وتخزين المواد المتفجرة المستخدمة في حفر الآبار، وذلك للتحكُّم بالمخاطر وضمان سلامة العاملين في قطاع النفط.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته إدارتا الإنتاج والصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة بمقرها الرئيسي في طرابلس، مع مدير إدارة المفرقعات بهيئة السلامة الوطنية العميد نوري القرضاب، وعضو الإدارة المالية بالهيئة ممدة الغاوي، بحضور خالد بوخطوة مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة وأنور عقيل مدير إدارة الإنتاج وعدد من المختصين بالإدارتين، بالإضافة إلى: مدير إدارة العمليات بشركة القار الذهبي إبراهيم معافه، مدير إدارة العمليات بشركة صحاري للخدمات البترولية (سابسكو) زياد بن زائد، ومدير عمليات التفجير بشركة sGs طه النعاس، مدير الأمن والسلامة بشركة شلمبرجير عمر الفاسي، ومدير العلاقات العامة بشركة هاليبرتون فرج الجابري، مدير عام شركة (كامكو) نبيل الزروق.

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وقالت المؤسسة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع «خُصَّص لمناقشة واستعراض الخطوات المتخذة في عمليات نقل وتخزين المواد المتفجرة المستخدمة في حفر وصيانة الآبار النفطية، إضافة إلى مدى امتثال هذه العمليات لمعايير الصحة والسلامة المهنية، وذلك للتحكم بالمخاطر وضمان سلامة كل العاملين في قطاع النفط».

كما ناقش الاجتماع المشاكل الأمنية والصعوبات التي تواجه سير عملهم، وأكدوا ضرورة وضع الحلول وتذليل الصعاب باتخاذ الطرفين حزمة من الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واتفق الطرفان على «تحديد المسؤوليات والوظائف المختلفة في عمليات تخزين ونقل المواد المتفجرة ذات الخطورة العالية إلى المواقع النفطية، والتنسيق المستمر والتعاون المشترك في سبيل الارتقاء بمستوى سلامة العمليات والتغلب على كل العراقيل»، وفق البيان.

جانب من اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط مع هيئة السلامة الوطنية وبعض الشركات الخدمية لمناقشة عمليات نقل وتخزين المواد المتفجرة (مؤسسة النفط)
جانب من اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط مع هيئة السلامة الوطنية وبعض الشركات الخدمية لمناقشة عمليات نقل وتخزين المواد المتفجرة (مؤسسة النفط)
جانب من اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط مع هيئة السلامة الوطنية وبعض الشركات الخدمية لمناقشة عمليات نقل وتخزين المواد المتفجرة (مؤسسة النفط)
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