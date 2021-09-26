البريقة: التغلب على مشكلة نقص إمدادات الوقود.. وبدء انحسار الازدحام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 09:28 مساء
رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط المهندس إبراهيم أبوبريدعة في مداخلة هاتفية مع قناة الوسط «wtv»، الأحد 26 سبتمبر 2021

أعلن رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط المهندس إبراهيم أبوبريدعة، اليوم الأحد، التغلب على مشكلة نقص إمدادات الوقود بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرًا إلى بدء انحسار الازدحام على المحطات.

وأرجع «أبوبريدعة»، في مداخلة هاتفية مع قناة الوسط «wtv»، أزمة الوقود إلى «تباطؤ الموردين في التزاماتهم، ما سبَّب عدم تدفق الوقود بشكل طبيعي، وفي موعده حسب الجداول الزمنية المعدة مسبقًا».

مهمة عمليات التوزيع
وتحدث عن سبب آخر وراء أزمة الوقود يتمثل في تعدد جهات توزيع النفط، قائلًا: «كانت شركة البريقة تتولى عمليات التزويد والتوزيع حتى (2007-2008)، ولكن بسبب القرارات رقم (290-291-292) الصادرة من اللجنة الشعبية العامة سابقًا بشأن تشكيل شركات توزيع جديدة وهي (الراحلة وليبيا نفط والشرارة)، التي جرى إنشاؤها من داخل شركة البريقة سواء كعمالة أو أصول وأوكلت إليها مهمة عمليات التوزيع، وكانت تسير بشكل جيد، لكن بسبب المشاكل الداخلية لها والانقسامات الحاصلة بمجالس إداراتها أصبحت تعاني عدم اتزان في متابعة بعض محطاتها، مما أربك المشهد العام».

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استرجاع حوالي 75 مليون لتر
وقال إن شركة البريقة لتسويق النفط تمكنت رغم قلة الإمكانات من استرجاع حوالي 75 مليون لتر كرصيد احتياطي بخزانات طرابلس، وهي تكفي لسد احتياجات السوق المحلية لمد 15 يومًا، ولكن إخفاق الموردين وتأخر توريد الوقود من الخارج يسبب إرباكًا في السعات التخزينية بشكل عام.

وتابع أن شركة البريقة لتسويق النفط تعتمد بشكل كامل في عمليات ملء خزاناتها بالوقود على ميناء الزاوية النفطي، وتقوم كل 3 أيام بضخ عبر خطوط النقل كمية تقدر حوالي 30 ألف طن من الوقود للخزانات.

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