وزير التعليم العالي يوقع عقد صيانة القسم الداخلي للطالبات بجامعة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 26 سبتمبر 2021, 04:37 مساء
وزير التعليم العالي خلال التوقيع على عقد صيانة مباني القسم الداخلي للطالبات بجامعة سرت. (الإنترنت)

وقَّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور عمران القيب، اليوم الأحد، عقد صيانة مباني القسم الداخلي للطالبات بجامعة سرت الواقع بمحلة أبوهادي، بحضور رئيس الجامعة وعميد البلدية ومسؤولين من الوزارة والبلدية.

وقال الكاتب العام لجامعة سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن شركة «أفق الإعمار للمقاولات» بسرت هي التي ستقوم بتنفيذ أعمال صيانة مباني القسم الداخلي للطالبات بجامعة سرت، مقدرًا تكلفة الأعمال بنحو 598 ألف دينار، وأن مدة التنفيذ ستكون خلال 45  يومًا من تاريخ انطلاق أعمال الصيانة.

وتتكون مباني القسم الداخلي للطالبات بجامعة سرت من طابقين. 

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة خلال مراسم توقيع عقد الصيانة، على ضرورة التقيد بما جاء ببنود عقد الاتفاق.

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