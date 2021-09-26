مصرف الجمهورية يعلن توافر السيولة النقدية في جميع فروعه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 10:49 صباحا
مصرف الجمهورية فرع سوف الجين ببني وليد. (الإنترنت)

أعلن مصرف الجمهورية توافر السيولة النقدية في جميع فروع المصرف، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية.

وقال المصرف، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن السيولة النقدية متوافرة في كافة فروع مصرف الجمهورية، لكنه طالب العملاء باتخاذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أعلن المصرف المركزي توزيع سيولة نقدية بقيمة 275 مليون دينار على مصارف البلاد بالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية، منذ مطلع شهر سبتمبر 2021.

المركزي: توزيع سيولة نقدية بقيمة 275 مليون دينار على مصارف البلاد

وحسب إحصائية نُشرت الخميس 9 سبتمبر الحالي، جرى توزيع 175 مليونا لمصارف المنطقة الشرقية، بواقع 80 مليون دينار لمصرف الجمهورية بنغازي، و20 مليون دينار لمصرف شمال أفريقيا بنغازي، و50 مليون دينار للتجاري الوطني بنغازي، و25 مليون دينار للوحدة بنغازي.

كما جرى توزيع 50 مليونًا لمصارف مدينة غريان، و50 مليونًا لمصارف سبها ضمن خطة المصرف لتوفير العملة وحل مشكلة السيولة.

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