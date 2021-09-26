رئيس اللجنة التحضيرية: معرض ليبيا الزراعي يستهدف إبراز المنتوج الزراعي للفلاح في فزان

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 26 سبتمبر 2021, 10:04 صباحا
جانب من معرض ليبيا الزراعي, (بوابة الوسط)

قال رئيس اللجنة التحضيرية لمعرض ليبيا الزراعي، محمد على الهادي، إن الهدف من المعرض هو إبراز المنتوج الزراعي للفلاح في فزان، وليبيا لشكل عام، ونشر ثقافة المعارض والربط بين المنتج والمصنع في مجال الزراعة، وكذلك إبراز الصناعات المصاحبة.

وانطلقت أمس السبت، بمحلة تمنهنت ببلدية وادي البوانيس، فعاليات الدورة السادسة لمعرض ليبيا الزراعي، بأرض المعارض بمركز تمنهنت للمعارض، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، وعميد بلدية البوانيس، فيما كانت أول دورة من المعرض افتتحت في العام 2016.

- بالصور: أبو جناح يفتتح معرض ليبيا الزراعي السادس بتمنهنت

وأضاف الهادي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن المعرض يستمر لمدة خمسة أيام، مضيفًا أن هذه الدورة تميزت بإعلان اليوم الوطني للنخلة، لما لها من أهمية للمواطن الليبي، كما أن المعرض شمل عدة أجنحة من الزيتون وزيت الزيتون والتمور ومشتقاتها من رب وخل التمر، فضلًا عن أجنحة الآلات الزراعية ومعدات الري، وكذلك البذور والأسمدة والصناعات السعفية والمنتوجات الزراعية من الحبوب والحمضيات.

وأكد مدير غرفة التجارة والصناعة سبها، منصور السربتي، لـ«بوابة الوسط»، أن المعرض أرسل رسالة إلى ليبيا والعالم، بأن الجنوب آمن ويزخر بالكثير من الاستثمارات في مجال الزراعة، كما أنه فرصة كبيرة إلى المستثمرين في مجال الصناعات الغدائية.

جانب من معرض ليبيا الزراعي, (بوابة الوسط)
جانب من معرض ليبيا الزراعي, (بوابة الوسط)
جانب من معرض ليبيا الزراعي, (بوابة الوسط)
جانب من معرض ليبيا الزراعي, (بوابة الوسط)
جانب من معرض ليبيا الزراعي, (بوابة الوسط)
جانب من معرض ليبيا الزراعي, (بوابة الوسط)
جانب من معرض ليبيا الزراعي, (بوابة الوسط)
جانب من معرض ليبيا الزراعي, (بوابة الوسط)
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