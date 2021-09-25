مكافحة الأمراض: زيادة في متوسط وفيات «كورونا» الأسبوع الماضي وانخفاض في الإصابات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 08:34 مساء
إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية، مركز مكافحة الأمراض)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، زيادة في متوسط عدد الوفيات اليومي بفيروس «كورونا»، خلال الأسبوع الماضي، ليسجل 16 حالة يوميا، مقارنة بـ13 حالة الأسبوع السابق، فيما سجل انخفاضا في متوسط عدد الإصابات المسجلة يوميا بـ1027 حالة، مقارنة بـ1223 حالة الأسبوع السابق.

ولفت المركز في بيان الوضع الوبائي الأسبوع الماضي، إلى أن قلة عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها في المنطقة الشرقية، مازال عائقا أمام قراءة الوضع الوبائي هناك، مؤكدا أن المنطقة الشرقية سجلت تباطؤا في انتشار وباء «كورونا» خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق، باستثناء منطقة الجبل الأخضر التي سجلت زيادة بنسبة 52%.

وتابع أن المنطقتين الغربية والجنوبية، سجلتا انخفاضا في عدد الحالات بمعظم مناطقهما، باستثناء منطقة الكفرة التي لا تزال تسجل ارتفاعا في الحالات.

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وأوضح البيان أن ليبيا مازالت في حالة الانتشار المجتمعي، ليصل عدد حالات الإصابة بنهاية الأسبوع الماضي، إلى 335 ألفا و991 حالة، والوفيات إلى 4588 حالة وفاة، مع تسجيل انخفاضا في متوسط عدد الاختبارات اليومي إلى 5653 اختبارا يوميا مقارنة بـ6228 اختبارا الأسبوع السابق.

وفيما يخص التطعيمات، سجل المركز زيادة في متوسط المطعمين المتلقين للجرعة الأولي والذي بلغ 14134 يوميا، مقارنة بـ11080 مطعما الأسبوع السابق، فيما بلغ عدد المطعمين بالجرعتين 4291 مطعما.

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