سعر صرف الدولار والذهب على نحو أسبوعي (18 - 25 سبتمبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 07:25 مساء
متوسط سعر صرف الدولار على نحو أسبوعي خلال الفترة بين 18 و25 سبتمبر 2021. (بوابة الوسط)

سجل سعر صرف الدولار تراجعا مقابل الدينار الليبي  على نحو أسبوعي بقيمة 10 قروش في السوق الموازية. 

وانخفض متوسط سعر صرف العملة الأميركية في السوق الموازية اليوم السبت (25 سبتمبر 2021)، إلى 4.86 دينار مقابل 4.96 دينار يوم السبت الماضي (18 سبتمبر 2021)، ، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

سعر الدولار في السوق الرسمية
وفي السوق الرسمية، كان آخر متوسط سعر سجله الدولار هو 4.53 د‫ينار ليبي يوم الخميس (23 سبتمبر 2021)، مقابل 4.52 دينار في مستهل تعاملات الأسبوع الماضي (الأحد 23 سبتمبر 2021)، بفارق هامشي لم يتجاوز قرشًا واحدًا

من جهته، حذَّر المحلل الاقتصادي والرئيس السابق للهيئة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، من حدوث ركود اقتصادي أكبر من الحالي مع نهاية العام 2021 إذا لم يُخفّض سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى ضرورة خفض سعر صرف العملة الأميركية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، كان انخفاض سعر كسر الذهب (عيار 18) بفارق 7 قروش، مسجلا 196 دينار اليوم السبت، مقابل 203 دنانير السبت الماضي.

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