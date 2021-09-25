بالصور: أبو جناح يفتتح معرض ليبيا الزراعي السادس بتمنهنت

افتتاح معرض ليبيا الزراعي السادس بتمنهنت, 25 سبتمبر 2021. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

افتتح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبو جناح، المعرض الزراعي في دورته السادسة، المقام بمركز تمنهنت للمعارض ببلدية وادي البوانيس، الذي ترعاه الحكومة ويستمر إلى 30 سبتمبر الحالي، في إطار مساعي الحكومة لخلق آفاق جديدة لتشجيع وتحفيز التوجه للاعتماد على القطاع الزراعي.

وأوضح أبو جناح، في بيان اليوم، أن الاهتمام بإقامة هذه المعارض، يأتي في إطار توجه حكومة الوحدة الوطنية لخلق نواة دمج ما بين القطاع الزراعي والصناعي والاستثماري، ما سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، بفتح مسارات جديدة لأدوات استثمارية محلية، تعتمد على مصادر تمويل وطنية ومحلية، يكون لها أثر كبير في تنوع الصادرات المحلية.

وأكد أن المعرض يسهم في تأسيس نواة نشاط تجارة العبور على مستوى دولي، ما سيجعل من ليبيا مقصدًا لعدد كبير جدًا من أدوات الاستثمار العالمية، بحكم موقعها الاستراتيجي كبوابة عبور، بين دول مصادر المادة الخام في العمق الأفريقي ودول التصنيع والاستهلاك على سواحل البحر المتوسط، وهو ما يسهم في الحد من التصحر وخلق فرص عمل واستثمارات بشكل كبير جدًا في الجنوب الليبي.

ولفت إلى محاولات الحكومة لتشجيع الإنتاج المحلي وتوفير المناخ المناسب والإمكانات والدعم في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى رعاية ودعم المشاريع التي تسهم في توفير فرص للعارضين والمشاركين لعرض منتجاتهم وخدماتهم أمام شريحة متخصصة، وخلق فرص عمل وإبراز الإنتاج المحلي في السوق الليبية.

ودعا أبوجناح، إلى تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية للمساهمة في تحفيز وتشجيع الإنتاج الوطني والمحلي، لما له من أهمية في هذا المجال.

ويمثل المعرض فرصة للمشاركين والمهتمين بالإنتاج الزراعي والحيواني والبحري والصناعات القائمة على هذا النوع من النشاط المتنوع، إضافة لعرض الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية والصناعية والبحرية وأنظمة الري وإدارة المياه وأنظمة الطاقة البديلة.

وذكرت اللجنة القائمة على المعرض، أنها خصصت أجنحة يعرض فيها المشاركون المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية والتمور، والعسل، والسعفيات، والبذور، ومعدات الري، والآلات الزراعية.

كما سيكون المعرض في دورته السادسة مناسبة لإطلاع الفلاحين من خلال الندوات والمحاضرات، على مستجدات كيفية الاهتمام بالمحاصيل الزراعية، وتسويق منتجاتهم.

افتتاح معرض ليبيا الزراعي السادس بتمنهنت, 25 سبتمبر 2021. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

افتتاح معرض ليبيا الزراعي السادس بتمنهنت, 25 سبتمبر 2021. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

افتتاح معرض ليبيا الزراعي السادس بتمنهنت, 25 سبتمبر 2021. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)