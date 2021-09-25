«الداخلية»: قفل أمني لقطعة أرض عليها نزاع في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 03:16 مساء
فرد من وزارة الداخلية أثناء إقفال قطعة أرض بمنطقة الفرناج في طرابلس. ( الوزارة)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة قيام قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بقفل قعطة أرض يوجد عليها نزاع بمنطقة الفرناج في طرابلس.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن إقفال هذه الأرض يأتي «تنفيذًا لتعليمات النائب العام لحين النظر في الإجراءات القانونية بشأنها».

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واعتادت الوزارة شن حملات أمنية مكثفة خلال الفترات الأخيرة لضبط المخالفات والبناء العشوائي والتعديات على الأراضي المملوكة للدولة في طرابلس. كما ركزت الحملات على المباني التي لا تزال قيد الإنشاء على الأراضي المملوكة للدولة بمناطق القويعة وغنيمة وقصر خيار وغيرها.

فرد من وزارة الداخلية أثناء إقفال قطعة أرض بمنطقة الفرناج في طرابلس. ( الوزارة)
فرد من وزارة الداخلية أثناء إقفال قطعة أرض بمنطقة الفرناج في طرابلس. ( الوزارة)
فرد من وزارة الداخلية أثناء إقفال قطعة أرض بمنطقة الفرناج في طرابلس. ( الوزارة)
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