«المركزي» يعلن تفاصيل فتح طلبات الاعتمادات المستندية بين 16 و22 سبتمبر

مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 16 إلى 22 سبتمبر الجاري.

وقال المصرف في بيان، إن نشر تفاصيل هذه الطلبات يأتي استنادًا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرّخ في 31 ديسمبر من العام الماضي بشأن الضوابط المنطمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.

كما يأتي النشر استجابة إلى نص الفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات. (وللاطلاع عليها.. اضغط).