اجتماع حكومي يبحث الأوضاع الأمنية في المنطقتين الشرقية والجنوبية

مسؤولون في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يبحثون الأوضاع الأمنية في الجنوب والشرق. (وزارة الداخلية)

بحث اجتماع في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صباح اليوم السبت، الأوضاع الأمنية في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

وجرى الاجتماع بمكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديرية، وبحضور نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان أبوجناح ووكيل الوزارة اللواء بشير الأمين ومدير أمن الشرقية ورئيس التحريات والمعلومات بمديرية أمن طرابلس.

ضرورة تحسين الأوضاع الأمنية والمعيشية في الجنوب

وتطرق المجتمعون إلى وضع الحلول للإشكاليات والمعوقات الأمنية والخدمية التي تواجه المنطقتين الجنوبية والشرقية ومعالجتها من خلال مؤسسات الدولة وذلك لتحسين الأوضاع الأمنية والمعيشية، حسب بيان صادر عن الوزارة.

والأسبوع الماضي، اجتمع وكيل وزارة الداخلية مع أعيان وحكماء منطقة الشويرف وناقشوا آلية عمل غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين الجنوب، ودور أعيان المنطقة لإنجاح سير العمل بالغرفة.

ويترأس وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد غرفة العمليات الأمنية المشتركة التي أنشئت بموجب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رقم (186) لسنة 2021 الصادر في يوليو الماضي.

مسؤولون في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يبحثون الأوضاع الأمنية في الجنوب والشرق. (وزارة الداخلية)