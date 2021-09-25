تسليم أول صكوك في «مبادرة الدبيبة للزواج» بسرت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 12:12 مساء
جانب من تسليم صكوك الزواج في سرت. (صفحة وكيل وزارة الشباب)

أكد وكيل وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية أحمد الكاتب تسليم أول الصكوك ضمن مبادرة «تيسير الزواج» للشباب في مدينة سرت، وهي المبادرة التي أطلقها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة. 

وأوضح الكاتب أن حفلاً أُقيم مساء أمس في سرت بحضور عميد البلدية وعدد من العرسان، مشيرًا إلى أن مندوب صندوق دعم الزواج ببلدية سرت تحدث خلال الحفل عن دعم وزارة الشباب لأبناء ليبيا، حسبما أوضح الكاتب على صفحته بموقع «فيسبوك».

فيما تمنى عميد بلدية سرت الحياة الزوجية السعيدة للمستفيدين، مشيدًا بفكرة الصندوق والتواصل المستمر من جانب المسؤولين عنه مع البلدية وجميع شباب سرت.

نفاد سجلات قيد عقود الزواج
وأمس الجمعة، أكدت مصادر في حديث إلى «الوسط» نفاد سجلات قيد عقود الزواج لدى المأذونين الشرعيين بسرت. وقالت المصادر إن نفاد السجلات سببه الإقبال الكبير للشباب على الزواج بعد مبادرة الدبيبة.

ومنتصف أغسطس الماضي، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا رسميًّا بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»، موضحًا أن التطبيق يبدأ في سبتمبر. وجاء في القرار أن عدد المستفيدين سيصل إلى 50 ألف شاب وشابة.

جانب من تسليم صكوك الزواج في سرت. (صفحة وكيل وزارة الشباب)
جانب من تسليم صكوك الزواج في سرت. (صفحة وكيل وزارة الشباب)
جانب من تسليم صكوك الزواج في سرت. (صفحة وكيل وزارة الشباب)
جانب من تسليم صكوك الزواج في سرت. (صفحة وكيل وزارة الشباب)
جانب من تسليم صكوك الزواج في سرت. (صفحة وكيل وزارة الشباب)
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