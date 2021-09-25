عقيلة صالح يعلن موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 10:58 صباحا
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

كشف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، قائلا: «لا أستطيع أن أقول شيئاً عن الترشح للرئاسة حتى يفتح باب إعلان الترشح، وقبل ذلك فإعلان ترشحي غير مناسب».

وأضاف أن مجلس النواب سيسلم السلطة بمجرد انتخاب المجلس الجديد، وذلك عقب إجراء الانتخابات المقبلة، مؤكدا: «لا نريد إقصاء أحد ومن يرى لديه شعبية تُرشحه للرئاسة أو البرلمان فليتقدم وفق القانون الصادر بالخصوص»، حسبما جاء في تصريحاته لقناة تلفزيونية نقلتها صفحة المركز الإعلامي لرئيس المجلس على موقع «فيسبوك»، السبت.

عقيلة صالح يعلن موقفه من مجلس الدولة
وعن موقفه من مجلس الدولة، قال: «مجلس الدولة لم يضمّن في الإعلان الدستوري وهو الدستور حتى الآن، أي أنه غير موجود، فالتشاور معه إذاً هو لمصلحة الوطن فحسب».

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وتابع: «التشاورات مع مجلس الدولة مستمرة لكنها لم تنجح، وهو ما اتضح لنا في ملف المناصب السيادية في بوزنيقة، حيث أرسلنا الملفات لمجلس الدولة منذ 3 أشهر ولم يردّ علينا حتى الآن».

وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات، «لا نرى أي حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات وأخشى أن عرقلتها ستترتب عليه عواقب وخيمة وفوضى»، متابعا: «موعد الانتخابات يقترب ولا يمكن تحمل أي عرقلة في صدور القوانين بدعوى التشاور».

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