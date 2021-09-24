عقيلة صالح يرد على «الاتهامات» بتزوير عدد النواب المصوتين على سحب الثقة من الحكومة

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، (أرشيفية: الإنترنت)

رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن أغلب النواب الحاضرين لجلسة سحب الثقة من الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، وافقوا على القرار، حسب قوله، مضيفا «عد الأصوات كان يتولاه موظفون في الجلسة».

جاء ذلك، في رد صالح على سؤال مذيع قناة 218، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الجمعة، حول تصريحات بعض النواب بوقوع تزوير «تزوير» في عد أصوات النواب الموافقين على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ولفت صالح إلى أن سحب الثقة من الحكومة «لن يضر بما يخص المواطن من خدمات لكنه يحجم عمل الحكومة في السياسة الخارجية».

- النواب المعترضون على سحب الثقة من الحكومة: عدد الموافقين لم يتجاوز 73 صوتا

- عمداء 66 بلدية يرفضون سحب الثقة من الحكومة

وتابع «يلاحظ أن الاغلبية الكبيرة، كانوا مع سحب الثقة، ولكن العدد الرافض عليهم ألا يرفضوا مع أقره الأغلبية»، وفق قوله.

والثلاثاء، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبًا حضروا جلسة مغلقة، لكن عدد من النواب شككوا في عدد المصوتين على سحب الثقة.