الدبيبة: الانتخابات هدف لا يمكن التخلي عنه

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن الانتخابات «هي الهدف ولا يمكن التخلي عنه»، مردفا: «لا يمكن لفرد أو حزب أن يقودنا دون أن نختاره في الانتخابات القادمة».
جاء ذلك في كلمة وسط المحتشدين في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، اليوم الجمعة.
ووجه حديثه للمتظاهرين قائلا: «يريدون أن يأخذوا منكم حقكم في اختيار من تشاؤون، ولابد أن نصل إلي الانتخابات بأي شكل من الأشكال»، مردفا أن أصواتهم وصلت إلى «أهل الشر والحرب».
وتابع: «ليس هناك خلاف جوهري بين الشرق والغرب والجنوب وهدفنا هو التنمية والحياة والبناء».