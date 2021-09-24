الدبيبة: الانتخابات هدف لا يمكن التخلي عنه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 08:18 مساء
الدبيبة خلال إلقائه كلمة وسط محتشدين بميدان الشهداء في طرابلس، 24 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن الانتخابات «هي الهدف ولا يمكن التخلي عنه»، مردفا: «لا يمكن لفرد أو حزب أن يقودنا دون أن نختاره في الانتخابات القادمة».

جاء ذلك في كلمة وسط المحتشدين في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، اليوم الجمعة.

ووجه حديثه للمتظاهرين قائلا: «يريدون أن يأخذوا منكم حقكم في اختيار من تشاؤون، ولابد أن نصل إلي الانتخابات بأي شكل من الأشكال»، مردفا أن أصواتهم وصلت إلى «أهل الشر والحرب».

وتابع: «ليس هناك خلاف جوهري بين الشرق والغرب والجنوب وهدفنا هو التنمية والحياة والبناء».

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