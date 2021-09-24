الدبيبة عن البرلمان: «كنا نعتبر فيهم خيرا»

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على قرار مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة، قائلا «كنا نعتبر فيهم خيرا».

وتابع الدبيبة، موجها حديثه إلى المتظاهرين في ميدان الشهداء، بالعاصمة طرابلس، اليوم الجمعة، أن «حكومة هذا الشعب بدأت بداية فيها توافق كبير، وذهبنا وحصلنا علي الثقة».

وأضاف «كان هذا المشهد فريدا جدا، تم من خلاله توحيد أول مؤسسة، وهي البرلمان من خلالنا نحن».

وشدد على أنه لا يمكن السماح بالانقسام والعودة إلى الماضي، مضيفا: «لا للحروب ونعم للتنمية، ونعم لدعم الجيش الليبي القوي»، قائلا «نريد أن ننشر التسامح والتلاحم بين الشعب الواحد والوصول بالوطن إلى بر الأمان»، وذلك في كلمة وسط المحتشدين في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، اليوم الجمعة.