الدبيبة: مجلس النواب التحم من خلالنا

الدبيبة خلال إلقائه كلمة وسط محتشدين بميدان الشهداء في طرابلس، 24 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن مجلس النواب «التحم من خلال» الحكومة، قائلا إنه كان مؤسسة «متشظية».

وتابع: «يقولون أن الدبيبة ضيع الأموال.. هذه الأموال أموالكم وأنا هنا خادمكم، ومن حق الليبيين أن يتمتعوا بخيراتهم»، وذلك في كلمته وسط حشد بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، اليوم الجمعة.

وأكمل: «صرفنا المليارات على الشباب الذين يريدون فتح بيوت، ولا يمكن تركهم في الشوارع يبحثون عن لقمة العيش بدون مساعدة، علينا أن نعينهم، ولا نغض الطرف عنهم».

وأضاف: «لا يمكن أن نترك المعلمين يعانون من صعوبة الحياة، ومن شهر سبتمبر ستصرف الزيادة في رواتبهم»، منبها إلى توفير الحكومة اللقاحات المضاد لفيروس «كورونا» المستجد بـ«غزارة»، داعيا المواطنين إلى التسجيل من أجل التطعيم.