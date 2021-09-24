«النهر الصناعي»: الاعتداء على 40 بئرا في تازربو من صائدي الطيور المهاجرة

جانب من الاعتداءات على آبار تازربو، (جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، الاعتداء على 40 بئرا ضمن حقول آبار تازربو، من صائدي الطيور المهاجرة في المنطقة.

وقال الجهاز، في بيان اليوم، إن حقول آبار تازربو، تتعرض لهجمة من صائدي الطيور المهاجرة، بحلول موسم صيد الطيور الجارحة، والذين يعمدون لإيقاف تشغيل الآبار، وإقامة مخيمات لهم في محيطها.

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وبحسب مدير موقع تازربو، يتم إيقاف ما بين أربع وست آبار عن التشغيل، بشكل يومي، «مما يسبب في نقص الإمداد المائي، ناهيك عن السرقات وأعمال التخريب التي طالت مكونات الآبار».

وأكد الجهاز على الجهات الأمنية والضبطية، سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة، ضد كل يعتدي على مكونات النهر الصناعي.

جانب من الاعتداءات على آبار تازربو، (جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي)

جانب من الاعتداءات على آبار تازربو، (جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي)

جانب من الاعتداءات على آبار تازربو، (جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي)

جانب من الاعتداءات على آبار تازربو، (جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي)