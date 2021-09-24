شركة البريقة تدعو المواطنين في طرابلس إلى الإبلاغ عن أي محطة وقود تغلق أبوابها

شركة البريقة لتسويق النفط، (أرشيفية: الإنترنت)

دعت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين في العاصمة طرابلس وضواحيها إلى الإبلاغ عن أي محطة لم تفتح أبوابها، خصوصا المدرجة ضمن المحطات العاملة لمدة 24 ساعة والمستلمة مخصصاتها.

وخصص رقما «0916949262، و0918840135» لتلقي البلاغات لدى غرفة العمليات الرئيسية بالشركة، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأكدت الشركة توفر «البنزين» في خزانات جميع مستودعاتها، وبمعدلات طبيعية، وأن عمليات التشغيل بها تسير على مدار الساعة دون توقف؛ لإنهاء الزحام أمام محطات الوقود.

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وأضاف البيان: «كما تجري عمليات ضخ وتفريغ البنزين بخزانات الشركة، وبالتوزيع المباشر علي شركات التوزيع الراحلة والشرارة الذهبية وليبيا نفط والطرق السريعة، إضافة إلى وجود ناقلات بالانتظار في الموانئ لتفريغ حمولاتها من الوقود».

ولفتت الشركة إلى حصر البلاغات عبر رجال التفتيش لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، بالتنسيق مع الإدارة العامة للدعم المركزي ورئيس غرفة العمليات بالبريقة.