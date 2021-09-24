شركة البريقة تدعو المواطنين في طرابلس إلى الإبلاغ عن أي محطة وقود تغلق أبوابها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 06:13 مساء
شركة البريقة لتسويق النفط، (أرشيفية: الإنترنت)

دعت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين في العاصمة طرابلس وضواحيها إلى الإبلاغ عن أي محطة لم تفتح أبوابها، خصوصا المدرجة ضمن المحطات العاملة لمدة 24 ساعة والمستلمة مخصصاتها.

وخصص رقما «0916949262، و0918840135» لتلقي البلاغات لدى غرفة العمليات الرئيسية بالشركة، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأكدت الشركة توفر «البنزين» في خزانات جميع مستودعاتها، وبمعدلات طبيعية، وأن عمليات التشغيل بها تسير على مدار الساعة دون توقف؛ لإنهاء الزحام أمام محطات الوقود.

اقرأ أيضا: شركة البريقة: الوقود متوفر وعمليات تزويد المحطات تجري بشكل اعتيادي

وأضاف البيان: «كما تجري عمليات ضخ وتفريغ البنزين بخزانات الشركة، وبالتوزيع المباشر علي شركات التوزيع الراحلة والشرارة الذهبية وليبيا نفط والطرق السريعة، إضافة إلى وجود ناقلات بالانتظار في الموانئ لتفريغ حمولاتها من الوقود».

ولفتت الشركة إلى حصر البلاغات عبر رجال التفتيش لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، بالتنسيق مع الإدارة العامة للدعم المركزي ورئيس غرفة العمليات بالبريقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنك المركزي الصيني يعتبر تعاملات العملات الرقمية «غير قانونية»
اقتصاد
وفد من المنطقة الشرقية يؤكد لـ«الدبيبة» دعم حكومة الوحدة الوطنية
ليبيا
الدبيبة يقرر تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين اعتبارا من الشهر الجاري
ليبيا
في العدد 305: صراع أركان السلطة ينتقل للشارع
ليبيا
بالصور.. البدء في صيانة ملعب طرابلس الدولي
رياضة محلية
الدبيبة يخصص مليارين و250 مليون دينار لعلاوة الزوجة والأبناء
ليبيا
«الرئاسي» يدعو لإنجاز تشريعات الانتخابات لإتمامها في 24 ديسمبر
ليبيا
«أبونوارة» يكشف أهم 4 مشاريع لتطوير الرياضة الليبية.. وموعد إصدار «القانون ...
رياضة محلية
«نافال غروب» الفرنسية ترسل لأستراليا «فاتورة» فسخ عقد الغواصات
دولى
«فرانس برس»: الاعتراف بطالبان يثير حيرة المجتمع الدولي
دولى
حمودة: حكومة الوحدة لا تدعو للعصيان.. وكل مواطن له الحق في الترشح
ليبيا
إطلاق وزير الداخلية الأسبق عمر السنكي بعد توقيفه لأربع سنوات
ليبيا
اتحاد الكرة يحدد مواعيد انطلاق الدوري الممتاز والدرجة الأولى
رياضة محلية
حفتر يكلف الناظوري بمهام القائد العام لمدة ثلاثة أشهر
ليبيا
الحكومة تعتمد التعاقد على تنفيذ الطريق الدائري الثالث مع ائتلاف الشركات المصرية
ليبيا
بليحق: قرار سحب الثقة من الحكومة متعلق بالاتفاقات طويلة الأمد أو أي إجراءات من ...
ليبيا
حكومة الدبيبة «دون ثقة»: إشكالات دستورية وقانونية.. وتساؤلات حول مصير الانتخابات
ليبيا
غسان سلامة: بعض أفراد الطبقة الحاكمة لا يريدون إتمام الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار يومي يحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية