انطلاق معرض بنغازي الدولي 17 أكتوبر بمشاركة 500 شركة من 4 دول

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 04:10 مساء

أعلن مجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، تحديد 17 أكتوبر المقبل، موعدا لمعرض بنغازي الدولي، بعدما تأجل تنظيمه سابقا بسبب غلق الحدود مع ليبيا.

ودعا المجلس، في بيان اليوم، المؤسسات التونسية بجميع اختصاصاتها ورجال وسيدات الأعمال، للمشاركة في المعرض في الفترة بين 17 و 21 أكتوبر المقبل، متوقعا أن يستقطب المعرض حوالي 300 ألف زائر، بمشاركة 500 شركة من تونس والجزائر ومصر والمغرب.

ومن المقرر تنظيم ثلاثة معارض في التظاهرة الاقتصادية، وهي «ليبيا للبناء والتشييد» و«ليبيا للتجهيزات المنزلية» و«معرض بنغازي الدولي للغذاء»، فيما سينتظم المعرض ببادرة من مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، فرع المنطقة الشرقية وبرعاية مركز تنمية الصادرات الليبي.

وفي 16 سبتمبر قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، إعادة فتح الحدود المغلقة مع ليبيا منذ أكثر من شهرين، لافتا إلى أن البروتوكول الصحي المعتمد قابل للمراجعة على ضوء تطور الوضع الصحي في البلدين، وعلى أن أي خرق لمقتضياته، قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية.

وأعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن، استئناف نشاطها على الخط المشترك الرابط بين تونس وطرابلس، ابتداء من اليوم الجمعة، مع المحافظة على نفس التوقيت، تبعا للاتفاق بين البلدين القاضي بإعادة فتح الحدود البرية والجوية.

- بالصور.. إعادة فتح معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس

وذكرت الشركة أن البروتوكول الصحي المتفق عليه بين البلدين، ينص تحديدا على ضرورة أن يكون المسافر الذي تفوق سنه 6 سنوات، قد تلقى جرعتين من التلقيح ضد فيروس كورونا مع الاستظهار بتحليل مخبري «بي سي آر» سلبي، كما يتعين على كل مسافر من كلا البلدين لم يتلق تلقيحا، الخضوع لحجر صحي إجباري في نزل ويكون ذلك على نفقته.

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