دراغي يحض المجتمع الدولي على مساعدة ليبيا لتجاوز «الجمود الراهن»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 02:38 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي. (أرشيفية: الإنترنت)

شدد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، على أهمية ألا يصرف الاهتمام بالوضع في أفغانستان وجميع أنحاء آسيا الوسطى الانتباه عن «عدم الاستقرار الذي لا يزال يميز منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة»، وحض المجتمع الدولي على مساعدة ليبيا بهدف تجاوز «الجمود الراهن».

وقال دراغي في وقت متأخر من ليل الخميس، في مداخلة عبر دائرة الفيديو في مداولات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: «على وجه الخصوص، نحن ندعم عملية الانتقال في ليبيا من أجل حل مستدام وشامل للأزمة على المستوى المتعدد الأطراف والثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي»، وفق ما نقلت عنه وكالة «آكي» الإيطالية.

وأضاف: «الهدف هو استكمال المسار الذي خطه الليبيون أنفسهم لتجديد الإطار المؤسسي الوطني، بطريقة موحدة، دون تدخل خارجي وتحت رعاية الأمم المتحدة»، وتابع: «يتعين على المجتمع الدولي العمل مع المؤسسات والشعب الليبي لتجاوز الجمود الراهن».

- دي مايو يحذر من عدم إتمام الانتخابات الليبية: يعرض استقرار المنطقة للخطر

وأكد ضرورة «ضمان» إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار.

وأمس الخميس، حذر وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، من عدم إتمام الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، معتبرا أن ذلك «يعرض استقرار المنطقة للخطر».

وقال: «إنها انتخابات يريدها الشعب الليبي الذي يطالب بالحياة الطبيعية. إن عدم التصويت من شأنه أن يعرض استقرار المنطقة بأكملها للخطر وقد يفتح مرحلة جديدة من العنف، ويمكن أن تؤثر التأثيرات أيضًا على بلدنا والاتحاد الأوروبي بأكمله».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفد من المنطقة الشرقية يؤكد لـ«الدبيبة» دعم حكومة الوحدة الوطنية
ليبيا
تعيين قائد جديد لعملية إيريني الأوروبية
ليبيا
الدبيبة يقرر تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين اعتبارا من الشهر الجاري
ليبيا
في العدد 305: صراع أركان السلطة ينتقل للشارع
ليبيا
بالصور.. البدء في صيانة ملعب طرابلس الدولي
رياضة محلية
الدبيبة يخصص مليارين و250 مليون دينار لعلاوة الزوجة والأبناء
ليبيا
«الرئاسي» يدعو لإنجاز تشريعات الانتخابات لإتمامها في 24 ديسمبر
ليبيا
«أبونوارة» يكشف أهم 4 مشاريع لتطوير الرياضة الليبية.. وموعد إصدار «القانون ...
رياضة محلية
الإمارات تكشف موقفها من استضافة كأس العالم للأندية 2021
رياضة عالمية
رسميا.. الأهلي بنغازي يعزز صفوفه بعبدالله بلعم
رياضة محلية
«نافال غروب» الفرنسية ترسل لأستراليا «فاتورة» فسخ عقد الغواصات
دولى
ليلة «تاريخية» في مقديشو مع أول عرض سينمائي منذ عقود
ثقافة وفن
«فرانس برس»: الاعتراف بطالبان يثير حيرة المجتمع الدولي
دولى
فنانون أفغان يسعون لمواجهة طالبان بإبداعاتهم
ثقافة وفن
حمودة: حكومة الوحدة لا تدعو للعصيان.. وكل مواطن له الحق في الترشح
ليبيا
أميركا تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «فايزر» للمسنين والمعرضين للخطر
دولى
إطلاق وزير الداخلية الأسبق عمر السنكي بعد توقيفه لأربع سنوات
ليبيا
اتحاد الكرة يحدد مواعيد انطلاق الدوري الممتاز والدرجة الأولى
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار يومي يحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية