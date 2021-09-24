936 إصابة جديدة و19 وفاة جراء «كورونا» في ليبيا

تفاصيل النشرة الوبائية ليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021.

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 936 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 1061 حالة شفاء، و19 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «517»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الخميس، 5937 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 5001 عينة، وإيجابية 936 عينة، بنسبة 15.7% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 335 ألفا و991 حالة بينها 77 ألفا و879 نشطة، و253 ألفا و524 شفاء، و4588 وفاة.