«هاتف ليبيا» و«ريتليت ميد» الإيطالية توقعان عقدا في مجالي التقنية وبناء القدرات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 01:54 صباحا
«هاتف ليبيا» و«ريتليت ميد» الإيطالية توقعان عقدا في مجالي التقنية وبناء القدرات

وقعت شركة «هاتف ليبيا» عقدا مع شركة «ريتليت ميد» الإيطالية لإدارة وتشغيل البنية التحية للألياف البصرية وإدارة البيانات، وذلك في إطار الدفع بالبلاد نحو التحول الرقمي الشامل، وبناء القدرات، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تنويع مصادر الدخل القومي.

وقالت شركة هاتف ليبيا، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن توقيع العقد جرى بين محمد بالرأس علي، رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا، وماريو باشيني، المدير التنفيذي لشركة ريتليت ميد الإيطالية، بحضور فيصل قرقاب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات.

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ويتكون العقد، وفق البيان، من أربعة عقود فرعية، أولها منظومة للتوثيق الجغرافي (GIS) لتوثيق جميع مكونات الشبكة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات من كوابل ومحطات، وذلك عبر إنشاء غرفة تحكم رئيسية، في ظل وضوح كل أجزاء الشبكة وموثوقيتها، الأمر الذي يُمكِّن شركة هاتف ليبيا من تقصير وقت الاستجابة للأعطال والتعامل مع المشاكل الفنية، والثاني منظومة لحساب التكاليف وتنويع قائمة الخدمات المقدمة من شركة هاتف ليبيا لشركات القطاع ولكل مؤسسات الدولة، والثالث لنظم وآليات الصيانة والتشغيل، والرابع لبناء القدرات وتدريب وتأهيل العناصر الليبية من مهندسين وفنين في إيطاليا عمليا على الشبكات وإدارتها.

وأوضح فيصل قرقاب أن «العقد يأتي تحت مظلة برنامج التحول الرقمي الذي تتبناه الشركة القابضة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في ليبيا وتأهيل الشبكة لتقديم خدمات مؤمنة موثوقة ومتطورة تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتخلق بيئة عمل جديدة بعيدة على الاعتماد على الدولة وقطاع النفط».

وأعرب ماريو باشيني، المدير التنفيذي لشركة ريتليت ميد، عن سعادته بهذا العقد، وقال: «أشكركم على إفساح الفرصة للمشاركة مع شركة هاتف ليبيا التي تعتبر أساس شركات الاتصالات الليبية، والعمل معها على تطوير شبكة التراسل الوطنية الأمر الذي يعود بالنفع على الجانبين في ظل ما تشهده ليبيا من استقرار».

يذكر أن شركة ريتليت ميد هي شركة ليبية إيطالية مشتركة بين الشركة القابضة للاتصالات وشركة ريتليت الإيطالية والتي تعتبر رائدة ومن كبرى الشركات الأوروبية في إدارة وتشغيل البنية التحية للألياف البصرية وإدارة البيانات.

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