عقيلة صالح يلتقي وفدا من «البراعصة» ويؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (صور)

رئيس مجلس النواب في لقائه مع وفد من قبيلة البراعصة، 22 سبتمبر 2021. (الناطق باسم مجلس النواب)

التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وفدا من قبيلة البراعصة؛ لبحث «آخر تطورات الأوضاع في البلاد»، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الوفد ضم عددا من مشايخ وأعيان وحكماء وشباب البراعصة، إذ أكد الطرفان ضرووة إتمام انتخابات 24 ديسمبر في موعدها.

وأضاف بليحق أن وفد قبيلة البراعصة عبر خلال اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء عن دعمه لمجلس النواب «كونه السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي».

رئيس مجلس النواب في لقائه مع وفد من قبيلة البراعصة، 22 سبتمبر 2021. (الناطق باسم مجلس النواب)

رئيس مجلس النواب في لقائه مع وفد من قبيلة البراعصة، 22 سبتمبر 2021. (الناطق باسم مجلس النواب)

رئيس مجلس النواب في لقائه مع وفد من قبيلة البراعصة، 22 سبتمبر 2021. (الناطق باسم مجلس النواب)

رئيس مجلس النواب في لقائه مع وفد من قبيلة البراعصة، 22 سبتمبر 2021. (الناطق باسم مجلس النواب)