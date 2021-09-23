«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من أجدابيا إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 11:08 صباحا

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية شرقية، نشطة على الساحل من أجدابيا إلى بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرؤية جيدة، وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر على الساحل من الخمس إلى مصراتة مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة وتشمل ساحل سرت غدًا.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول صباح الغد إلى جنوبية شرقية على الساحل من طرابلس إلى مصراتة، سرعتها بين 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و26 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، على الساحل من رأس لانوف إلى شحات، بينما تكون شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من أجدابيا إلى بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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