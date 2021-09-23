«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من أجدابيا إلى بنغازي

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية شرقية، نشطة على الساحل من أجدابيا إلى بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرؤية جيدة، وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر على الساحل من الخمس إلى مصراتة مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة وتشمل ساحل سرت غدًا.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول صباح الغد إلى جنوبية شرقية على الساحل من طرابلس إلى مصراتة، سرعتها بين 10 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و26 درجة مئوية.

- الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.