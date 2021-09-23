5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في القبة

انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في طبرق, 3 أغسطس 2021. (الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية القبة تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في البلدية، أمس الأربعاء.

وأظهرت التحاليل سلبية ثماني عينات، إضافة إلى الاشتباه في ست حالات، وشفاء مصابين، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشهدت القبة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري، ما دعا الإدارة إلى مناشدة الأهالي الحد من المناسبات الاجتماعية، وغلق المقاهي، والاكتفاء بفتح سوقين فقط بالمدينة.

كما حثت إدارة الخدمات الصحية، المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.