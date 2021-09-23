المنفي يلتقي أردوغان في نيويورك

أفادت وكالة «الأناضول» التركية، الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في نيويورك.

ويتواجد المنفي رفقة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش منذ الإثنين الماضي، في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق الأربعاء، دعت وزارة الخارجية التركية «كافة الأطراف الليبية إلى التصرف بمسؤولية والتركيز على أولويات البلاد»، وذلك ردًا على قرار مجلس النواب سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.

- مع استئناف الرحلات البحرية بين أزمير ومصراتة.. تركيا تتوقع صادرات إلى ليبيا بملياري دولار نهاية العام

وأضافت الوزارة أن قرار حجب الثقة عن الحكومة «لن يساهم في استقرار ليبيا، والمرحلة الانتقالية فيها». وأكد البيان «أهمية استمرار حكومة الوحدة الوطنية في العمل بكامل السلطة لحين إجراء الانتخابات في موعدها على النحو المخطط له في خريطة الطريق، والحفاظ على الهدوء في البلاد من أجل إدارة المرحلة الانتقالية بنجاح».

ثم لاحقا، أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وأكد دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية.